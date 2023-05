Abgestelltes Fahrzeug rollte in Patsch mit zweijährigem Kind über Abgrund

Patsch – Ein auf einem Parkplatz in Patsch abgestelltes Fahrzeug geriet am Mittwoch kurz vor Mittag ins Rollen. An Bord befand sich noch ein zweijähriges Kind, die 34-jährige Mutter wurde mitgeschleift. Nach rund 50 Metern stürzte der Pkw über eine steile Böschung und krachte dort gegen eine Hausmauer.