Dauerregen und viel Neuschnee in den Bergen: Im Mai steigt die Lawinengefahr

Wer sich nach der Sonne sehnt, der braucht auch die nächsten Tage noch viel Geduld. Es regnet in Tirol, die Schneefallgrenze sinkt gar auf 1500 Meter. Mit ein bisschen Glück gibt es am Freitag und Samstag wenigstens ein paar Sonnenstrahlen.

Innsbruck – Der Mai ist zwar gekommen, von wonnig-warmen Frühlingstagen ist derzeit aber nichts zu spüren. Grau, nass und kühl, die Aussichten für die kommenden Tage sind recht trüb. Dazu steigt – für Mai recht ungewöhnlich – die Lawinengefahr an. Die Schneefallgrenze sinkt bis auf 1500 Meter, bis Donnerstag kommt auf den Bergen ein halber Meter Neuschnee zusammen. „Das bedeutet, dass es auch in höher gelegenen Tälern noch einmal winterlich wird“, sagt Reinhard Prugger von den Meteo Experts. Vermehrt sei in den kommenden Tagen mit spontanen Lawinenabgängen zu rechnen, so der Lawinenwarndienst Tirol.