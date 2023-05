Schwazer Adler landeten in Graz einen Befreiungsschlag

Graz – Die steirische Hauptstadt Graz scheint ein guter Boden für Sparkasse Schwaz Handball Tirol zu sein. Nach dem 30:25-Auswärtssieg im Grunddurchgang durften die Adler im Sportpark Graz über einen souveränen 30:23-(12:13)-Auswärtssieg jubeln. Die Mannschaft mit Topscorer Petar Medic (9 Tore) zeigte sich in der zweiten Halbzeit in großer Spiellaune. Die Tiroler übernahmen mit dem zweiten Sieg die Tabellenführung in der HLA-Abstiegsrunde. Weiter geht es kommenden Mittwoch daheim gegen Bärnbach.