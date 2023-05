Karriere-Open-Air in Schwaz macht Jobs erlebbar

Schwaz – Einmal einen Roboter bedienen, sich an eine CNC-Fräse wagen, selbst etwas tischlern, hämmern, schrauben, in die Welt der Lackfarben eintauchen oder mittels VR-Brille in die Arbeit eines Dachdeckers schnuppern – all das und noch viel mehr ist beim Karriere-Open-Air am 3. Juni in Schwaz möglich.