Wasser für das Höttinger Bild: Neuer Brunnen ab 2. Juli

Innsbruck – Die Durststrecke am Höttinger Bild sollte bald zu Ende gehen. Am 2. Juli soll ein neuer Brunnen mit frischem Trinkwasser am beliebten Naherholungs- und Pilgerziel mit einem großen Fest gefeiert werden. Das berichteten BM Georg Willi und VBM Johannes Anzengruber nach dem Stadtsenat.