Innsbruck teilt Ämter auf und schafft neue

Ein großes Thema betraf den Bereich Wohnen: Für den Neubau am Areal der ehemaligen Buwog-Polizei-Wohnungen in der Reichenau wurde ein Vergleich angestrebt. Die Stadt erhält demnach das Vergaberecht für zwölf Wohnungen in der neuen Anlage, um einem jahrelangen Rechtsstreit zu entgehen, so BM Willi. Wobei VBM Anzengruber betont, dass für die Vergabe zuerst Angehörige von „Blaulichtorganisationen“ berücksichtigt werden.