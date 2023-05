Schnaps und Geld aus Hofladen in Oetz gestohlen: Polizei forscht junge Täter aus

Obwohl sie bei der Tat vermummt waren, konnte die Polizei nach einem Diebstahl in einem Hofladen in Oetz drei junge Österreicher ausforschen und die Beute sicherstellen.

Oetz – Ein Diebstahl in einem Selbstbedienungs-Hofladen führte am Mittwoch zu einem Polizeieinsatz in Oetz: Die Täter waren zuvor vermummt in den Laden gekommen und hatten zwei Flaschen Schnaps und einen geringen Geldbetrag erbeutet.