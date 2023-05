Musikalische Erlebnisse

Die Innsbrucker Festwochen der Alten Musik laden von 11. Juli bis 29. August 2023 zu ganz besonderen Konzerten in den schönsten Spielstätten ein und breiten wieder ihren vielfältigen Klangteppich über Innsbruck aus. Das Programm ist gespickt mit wahren Musikschätzen. Was Sie auf keinen Fall verpassen sollten, finden Sie hier auf einen Blick:

Eine Reise nach Venedig unternehmen die Sopranistin Hanna Herfurtner und Bariton Matthias Vieweg mit dem Barockwerk Hamburg. Sie tauchen ein in die bunte Welt des venezianischen Karnevals und erzählen in stimmungsvollen Vokalnummern von Liebe, ewiger Treue, quälender Eifersucht und der großen Freiheit.

Nach 14 erfolgreichen Jahren als Intendant der Innsbrucker Festwochen verabschiedet sich Alessandro De Marchi mit diesem besonderen Konzert. An seiner Seite spielen das Innsbrucker Festwochenorchester und der gefeierte Bratschist Antoine Tamestit, der die Saiten der Viola d’amore in Schwingungen versetzen wird.

So mitreißend haben Sie die Jahreszeiten des italienischen Meisters noch nie gehört: Violinist Andrés Gabetta und Mario Stefano Pietrodarchi am Bandoneon kombinieren sie mit Astor Piazzolla’s „Vier Jahreszeiten in Buenos Aires“. Mit lebendiger venezianischer Barockmusik und im Tangoschritt wiegen sich die Musiker gemeinsam mit dem Gabetta Consort. Träumen Sie sich auf die romantischen Plätze in Venedig oder in die Tavernen von La Boca, Buenos Aires‘ buntem Hafenviertel, und spüren Sie die Leidenschaft bei jeder gespielten Note. Andrès Gabetta, der Bruder von Cellistin Sol Gabetta, gehört zur barockmusikalischen Weltspitze. Nun wird Barockmusik mit Tango par excellence vereint. Dabei darf das Lieblingsinstrument von Astor Piazolla, das Bandoneon, nicht fehlen. Gespielt wird es von einem der besten Harmonika-Spieler, Mario Stefano Pietrodarchi.