Adidas hat Lösung für „Yeezy“-Bestände: Verkaufen und spenden

Fürth – Adidas will die milliardenschweren Rest-Bestände der vom Skandal-Rapper Kanye West designten „Yeezy"-Schuhe nun doch noch auf den Markt bringen. Der neue Adidas-Chef Björn Gulden sagte auf der Hauptversammlung am Donnerstag in Fürth, der Sportartikelkonzern werde Teile der Ware verkaufen und den Erlös an internationale Organisationen spenden, denen West mit seinen Äußerungen geschadet habe.