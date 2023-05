Rat auf Draht: Beratung für Eltern ab sofort kostenlos

Bisher gab es immer die Möglichkeit, mittels "pay as you wish"-System für die Beratungsleistung zu bezahlen. Pandemie, Energiekrise und Teuerung führten dazu, dass bei immer mehr Familien das Geld sehr knapp ist. "Daher bietet die Elternseite die Onlineberatung ab sofort dauerhaft kostenlos an", erklärte Nora Deinhammer, Geschäftsführerin von Rat auf Draht. Somit ist nun das gesamte Angebot kostenfrei. (APA)