ÖH-Wahl endete mit einer Beteiligung von 21,2 Prozent

Wien – An den am Donnerstag zu Ende gegangenen Wahlen zur Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) haben 21,2 Prozent der rund 346.000 Wahlberechtigten an Universitäten, Fachhochschulen (FH) und Pädagogischen Hochschulen teilgenommen. Das ist deutlich mehr als beim letzten Urnengang 2021 (16 Prozent), aber auch deutlich weniger als in den Jahren davor, als die Beteiligung jeweils bei rund 25 Prozent lag. Mit ersten Ergebnissen wird im Lauf des Abends gerechnet.