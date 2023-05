Hätte die SPÖ-Befragung manipuliert werden können? SPÖ weist dies „entschieden“ zurück

Wien – Die SPÖ-Mitgliederbefragung hätte manipuliert werden können – zu diesem Schluss kamen IT-Sicherheitsexperten der Firma Certitude am Donnerstag. Eine Begründung dieser Analyse wurde am Vormittag per Mail an die Presse ausgeschickt und landetet auch bei der TT im Postfach. Darin identifizierten die Experten vermeintliche Sicherheitslücken der der SPÖ-Mitgliederbefragung, die im schlimmsten Fall zu einer Verfälschung der Abstimmung um den SPÖ-Vorsitz und die Spitzenkandidatur führen könnte. So wäre das Befragungstool „angreifbar durch Hacker“ gewesen, da der Zugangscode „nicht komplex genug" gewesen sei, um vor sogenannten „Brute-Force-Angriffen" zu schützen. Zudem wäre auch eine Umgehung einer IP-Sperre möglich gewesen.