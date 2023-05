Beyoncé läutete „Renaissance“-Welttournee mit Drei-Stunden-Show in Stockholm ein

Stockholm – Mit einer fast dreistündigen Megashow in Stockholm hat US-Superstar Beyoncé ("Crazy In Love", "Break My Soul") ihre Welttournee eingeläutet. Zum Auftakt der "Renaissance World Tour" lieferte die 41 Jahre alte Grammy-Rekordgewinnerin am Mittwochabend ein opulentes Bühnenspektakel mit insgesamt 36 neuen wie alten Hits, einer aufwendigen Videoshow und immer wieder wechselnden Outfits.