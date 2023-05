Daumen drücken für Teya & Salena: Das 2. ESC-Halbfinale im Live-Blog

Liverpool – Der 67. Eurovision Song Contest in Liverpool geht am Donnerstag in die zweite Runde. Nach dem ersten Halbfinale am Dienstag stehen heute erstmals auch Österreichs Vertreterinnen Teya & Salena auf der Bühne und wollen mit der Elektrotanznummer „Who the hell is Edgar?“ ein Ticket für das Finale am Samstag ergattern.