Britney Spears packt aus – und die Stars zittern

Britney Spears’ Memoiren sollen so pikant sein, dass Promi-Anwälte bereits in den Startlöchern stehen.

Denn das Enthüllungsbuch könnte laut Insidern „die Welt erschüttern“ und „brutal ehrlich“ werden. So ehrlich, dass es laut der britischen Zeitung The Sun schon „viele nervöse A-Prominente“ gebe. Demnach hätten den Verlag Simon & Schuster bereits einige „scharf formulierte Anwaltsbriefe“ erreicht, im Auftrag von Leuten, „die Britney kennen und fürchten, was sie geschrieben hat“.