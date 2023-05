Der Innsbrucker Stadtteil Wilten lädt am Wochenende zu Musik und Kulinarik ein – hoffentlich spielt das Wetter auch mit. Star-Kabarettist Thomas Stipsits (links) tritt am Freitag in Fügen auf und der Tiroler Besteller-Autor Bernhard Aichner (rechts) liest am Samstag am Achensee.

© APA/Georg Hochmuth