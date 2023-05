Trump geht gegen Missbrauchs-Urteil in Berufung

Der wegen sexuellen Missbrauchs und Verleumdung zu einer Entschädigung in Millionenhöhe verurteile ehemalige US-Präsident Donald Trump hat Berufung gegen das Urteil eingelegt. Eine New Yorker Geschworenenjury sah es am Dienstag als erwiesen an, dass Trump die Autorin E. Jean Carroll 1996 in einem New Yorker Nobelkaufhaus angegriffen und sexuell missbraucht hatte. Deswegen und wegen Verleumdung soll Trump fünf Millionen Dollar (4,57 Mio. Euro) an die heute 79-Jährige zahlen.