WM-Kader-Überraschung Neubauer vor "besonderer Partie"

Von der Alps Hockey League zur A-Weltmeisterschaft - Henrik Neubauer lebt gerade seinen Traum. Der 26-jährige Eishockeystürmer der Zeller Eisbären hat überraschend den Sprung in den österreichischen Kader geschafft und steht am ersten WM-Wochenende in Tampere vor zwei besonderen Partien. Der in Schweden aufgewachsene Doppelstaatsbürger könnte am Samstag (11.20 Uhr) gegen Frankreich sein WM-Debüt geben und am Sonntag (19.20) auf die Stars seines Heimatlands Schweden treffen.