Opposition geht angriffig in Sondersitzung zu Teuerung

Schließlich will die SPÖ eine "schlagkräftige" Anti-Teuerungskommission. Begründet wird all das mit "explodierenden" Preisen. Die Teuerung sei so hoch wie seit 70 Jahren nicht mehr und sie gehe weiter nach oben, heißt es in der Begründung des "Dringlichen". Die Koalition habe es im gesamten letzten Jahr nicht verstanden, Maßnahmen zu setzen, um die Rekordteuerung in Österreich zu drücken. Die Regierung habe somit "versagt".