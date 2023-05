Bei Baggerarbeiten Leitung einer Erdwärmepumpe in Absam beschädigt

Absam – Die Feuerwehr musste am Donnerstag am frühen Nachmittag zu einem Vorfall in Absam ausrücken. Bei Aushubarbeiten hatte in Bagger die Leitung einer Erdwärmepumpe beschädigt. Eine schäumende Flüssigkeit trat aus und versickerte im Erdreich. Der 22-jährige Baggerfahrer versuchte die Flüssigkeit mit Hilfe der Baggerschaufel aufzufangen, um ein weiteres Versickern zu verhindern.