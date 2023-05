Sommer ist Reisen und Literatur: „Tirol Live“ heute um 18 Uhr

Reisen ist viel teurer geworden. Trotzdem werden in den Sommermonaten wieder viele Menschen verreisen. Besonders Familien sind auf die Sommerferien als Reisezeit angewiesen, denn da sind die Kinder in den Ferien. Wie sieht es aus mit den Lieblingszielen der Tirolerinnen und Tiroler? Sind diese noch verfügbar? Oder haben Frühbucher sich schon die schönen Hotels geschnappt? Gottfried Math ist Chef des Reiseveranstalters TUI Österreich. Er wird in „Tirol Live“ erklären, wohin direkt von Innsbruck aus abgehoben werden kann.