Paul Walkers Tochter gibt „Fast & Furious“-Auftritt bekannt

„Ich bin so gesegnet, das Vermächtnis meines Vaters zu würdigen und dies für immer mit ihm zu teilen“, so die 24-Jährige.

Los Angeles – Meadow Walker (24), die Tochter des verstorbenen „Fast & Furious"-Stars Paul Walker, wirkt in der neuen Folge der Action-Reihe mit. „Ich bin so gesegnet, das Vermächtnis meines Vaters zu würdigen und dies für immer mit ihm zu teilen", schrieb das US-Model am Donnerstag auf Instagram. In dem Posting verwies sie auf einen sogenannten Cameo-Auftritt, ohne aber Einzelheiten zu ihrer Rolle zu nennen.

Sie sei gerade einmal ein Jahr alt gewesen, als der Original-Film in die Kinos kam. Sie sei am Set groß geworden und habe ihren Vater und dessen Kollegen wie Vin Diesel, Michelle Rodriguez oder Jordana Brewster auf den Monitoren beobachtet. Sie könne es kaum glauben, nun selbst dabei zu sein, schrieb Walker. Sie bedankte sich bei Regisseur Louis Leterrier für dessen Geduld und Unterstützung.

Die Reihe über illegale Straßenrennen lief 2001 mit „The Fast and the Furious" um die Hauptdarsteller Vin Diesel und Paul Walker (als Undercover-Polizist Brian O'Conner) an. „Fast X" (dt. Titel: „Fast & Furious 10") soll am 17. Mai in die österreichischen Kinos kommen. Danach ist noch ein elfter, abschließender Teil der Action-Serie geplant. (APA, dpa)