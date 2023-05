51 Euro mehr pro Monat: Massive Preissteigerung für Gaskunden in Tirol

Innsbruck – Gaskundinnen und -kunden in Tirol müssen künftig tiefer in die Tasche greifen. Wie die Tigas am Freitag in einer Aussendung mitteilte, werden die Gaspreise ab 1. Juli massiv erhöht. „Die hohen Beschaffungskosten aus dem Vorjahr mit teilweise über 300 Euro pro Megawattstunde schlagen irgendwann auch beim Endverbraucher durch, zumal wir keine Eigenerzeugung haben“, wurde Geschäftsführer Martin Grubhofer zitiert.