Hunderte Euro Mehrkosten durch Strom und Gas in Tirol

Im Detail sieht es so aus, dass die Tigas den Gas-Tarif im Juli von bisher 5,85 brutto eigentlich zunächst auf 15,05 brutto erhöht. Diese Steigerung ergibt sich aus den verbindlichen Rechenformeln in den Vertragsklauseln der Tigas. Gleichzeitig aber wird die Tigas einen „Aktionsbonus“ vergeben, wodurch ab Juli letztlich der besagte Neupreis von 11,93 Cent brutto zustande kommt. Den Aktionsbonus könne man deshalb vergeben, weil der Gasverbrauch im vergangenen Winter unter den Erwartungen lag, schildert Tigas-Geschäftsführer Martin Grubhofer. „Dadurch wurden überschüssige Mengen am Markt verkauft und dieser Aktionsbonus ermöglicht.“

Die nötigen Gasmengen werden ein Jahr im Voraus eingekauft, erläutert der technische Tigas-Chef Georg Tollinger. Nachdem der vergangene Winter wärmer als erwartet war und die Menschen beim Verbrauch gespart hätten, habe man das damals zu viel und noch günstig gekaufte Gas nun zu einem höheren Preis verkaufen können. Aus diesem Geschäft wurde ein zweistelliger Millionenbetrag lukriert, der nun als Aktionsbonus weitergegeben wird. „Wir sehen uns an, ob wir einen ähnlichen Effekt auch im nächsten Winter haben, dann geben wir ihn als Bonus an Kunden weiter“, sagt Tollinger. Er erwartet 2024 insgesamt eine Entspannung am Gasmarkt. Der Gas-Speicher in Haidach sei zudem zu mehr als 90 % gefüllt.