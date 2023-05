Wer wird „Dancing Star“ 2023? Alex Pointner tanzt um den Sieg

Wien – Nach mehr als zwei Monaten wird es für die „Dancing Stars“ am Freitagabend ernst: Ex-Rennfahrerin Corinna Kamper, Sängerin Missy May und der frühere Skisprungtrainer Alexander Pointner rittern gemeinsam mit ihren Profipartnern im großen Finale um den Sieg bei der Tanzshow. Der Gewinner der 15. Staffel tritt damit die Nachfolge von Kabarettistin Caroline Athanasiadis an, die diesmal als Gastjurorin dabei ist.