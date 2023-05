Thiem, Misolic und Ofner im Halbfinale von Mauthausen

Mauthausen – Gleich drei Österreicher stehen beim Tennis-Challenger von Mauthausen im Halbfinale. Dominic Thiem (Nr. 1), Filip Misolic (5) und Sebastian Ofner (6) setzten sich am Freitag in ihren Viertelfinalspielen durch, lediglich eine Niederlage von Dennis Novak (8) verhinderte den totalen rot-weiß-roten Erfolg. Im Halbfinale am Samstag treffen die Steirer Misolic und Ofner aufeinander, Thiem spielt gegen den serbischen Novak-Bezwinger Hamad Medjedovic.