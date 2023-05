Neue Chance auf „Pille" für Männer: Ohne Eingriff in Hormonhaushalt

Pullman – Jahrzehntelange Forschungen nach einer „Pille für den Mann" sind bisher erfolglos geblieben. US-Wissenschafter könnten jetzt ein Ziel für zukünftige orale Kontrazeptiva für Männer identifiziert haben: das Gen Arrdc5, das exklusiv in Hodengewebe von Säugetierarten und beim Menschen vorkommt und eine entscheidende Rolle in der Entstehung von Spermien spielt. Defekte führen bei Männern zu Unfruchtbarkeit.

Jon Oatley und sein Team von der Washington State University in Pullman im US-Bundesstaat Washington haben ihre Forschungsergebnisse vor kurzem im Fachblatt Nature Communications (DOI: 10.1038/s41467-023-37735-y) publiziert. „Wir haben herausgefunden, dass das Gen nur im Hodengewebe exprimiert wird, nirgendwo anders im Körper, und es wird von verschiedenen Säugetier-Spezies wie Mäusen, Schweinen, Rindern und Menschen exprimiert", berichtete der Studienleiter, so das deutsche Ärzteblatt.

Oatley wird in der deutschen Ärztezeitschrift dazu so zitiert: „Ist dieses Gen bei männlichen Tieren inaktiviert oder inhibiert, produzieren sie Spermien, die nicht in der Lage sind, eine Eizelle zu befruchten – und die Befruchtung der Eizelle ist eines der wesentlichen Targets in der Entwicklung von Kontrazeptiva für den Mann."