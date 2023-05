EU laut Schallenberg kurz vor Einigung auf elftes Sanktionspaket

Derzeit beraten die EU-Außenminister in Stockholm über China und den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Baerbock warnt in Beziehungen zu China vor dem "Prinzip Hoffnung".

Stockholm – Die Außenminister der EU-Staaten beraten am Freitag bei einem informellen Treffen in Schweden über die jüngsten Entwicklungen im Krieg in der Ukraine. Im Mittelpunkt der Gespräche steht die weitere Unterstützung für das von Russland angegriffene Land. Man stehe kurz vor einer Einigung über ein elftes Sanktionspaket, sagte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) in Stockholm gegenüber dem ORF.





In dem Paket enthalten seien etwa Möglichkeiten für Handelsbeschränkungen gegenüber Drittstaaten, die offensichtlich Plattformen für die Umgehung bestehender Sanktionen seien. "Das ist Neuland für die Europäische Union, aber ich glaube, es ist richtig und wichtig, dass wir dies tun. Es ist ein Unterschied, ob man sich unseren Sanktionen nicht anschließt oder sie bewusst umgeht und damit unsere Politik in dem Konflikt gegenüber Russland unterminiert", so Schallenberg. "Es ist eine Rute, die wir da ins Fenster stellen."

Beziehungen zu China

Zweites großes Thema des Treffens sind die Beziehungen der EU zu China. Bezüglich der EU-Haltung gegenüber Peking meinte Schallenberg: "Wir Europäer müssen uns davor hüten, die Welt schwarz-weiß zu malen." China sei "ein systemischer Rivale, aber eben nicht nur. Wir haben Themen, Stichwort Klima, wo wir zusammenarbeiten müssen."

Schallenbergs deutsche Amtskollegin Annalena Baerbock warnte dagegen, mit Blick auf die künftigen Beziehungen der EU zu China allzu sehr auf das "Prinzip Hoffnung" zu setzen. Man habe gesehen, dass es trügerisch sein könne zu hoffen, dass man durch wirtschaftliche Abhängigkeiten für Sicherheit sorgen könne, sagte die Grünen-Politikerin am Freitag. Es gehe nun darum, aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen.

Konkret sprach sich Baerbock dafür aus, die Sicherheitsrisiken zu minimieren, die es derzeit zum Beispiel wegen der Abhängigkeit von China bei der Versorgung mit kritischen Rohstoffe gibt. Dabei muss es aus ihrer Sicht eine enge Zusammenarbeit der EU-Staaten geben. Zugleich sagte Baerbock, dass es nicht darum gehe, die Wirtschaftsbeziehungen zu China abzubrechen. "Wir als Europäer wollen keine Entkopplung", sagte sie.

Abkopplung von China kein Thema

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte Ende März in einer Grundsatzrede dafür geworben, die Beziehungen zum bevölkerungsreichsten Land der Erde neu auszutarieren. Sie betonte dabei, dass die EU unabhängiger werden und wirtschaftliche Risiken, etwa in Lieferketten europäischer Firmen, minimieren müsse. Es sei jedoch nicht im Interesse der EU, sich von China abzukoppeln.

Der Europäische Auswärtige Dienst legte am Freitag Pläne für eine Neuausrichtung der China-Politik der EU vor. In dem siebenseitigen Papier, das der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt, heißt es, dass "Kooperation, Wettbewerb und Rivalität weiterhin im Mittelpunkt der China-Politik der EU stehen werden, auch wenn die Gewichtung dieser verschiedenen Elemente je nach Chinas Verhalten variieren kann". In dem Dokument heißt es auch, dass die Koordinierung mit den USA "weiterhin unerlässlich" sei.

