Staatsschutz sieht Extremismus durch Krisen im Aufwind

Wien – Extremismus ist in Österreich auf dem Vormarsch. Das wurde am Freitag bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichts 2022 betont. Die aktuellen Krisen befeuern demnach die Situation. Der Bericht ist der erste, der von der neuen Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) erstellt wurde. Er wurde von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und DSN-Chef Omar Haijawi-Pirchner präsentiert.

Diese Gefahren gehen laut Karner in erster Linie von drei Strömungen aus: vom Rechtsextremismus, von staatsfeindlichen Verbindungen und vom islamistischen Extremismus. Die Neonazi-Szene oder die sogenannte Neue Rechte, also Gruppierungen wie etwa die Identitären, machte laut Bericht zuletzt etwa bei den Demonstrationen gegen Corona-Maßnahmen auf sich aufmerksam.

Laut Karner wurden bei Kundgebungen auch Holocaustverharmlosungen registriert. Gezeigt habe sich auch, mit welcher möglichen Gewaltbereitschaft zu rechnen ist. Der Minister verwies heute auf mehrere Waffenfunde in der rechten Szene. 2022 seien mehr als 660 Personen in diesem Bereich angezeigt worden, mehr als 100 Hausdurchsuchungen wurden durchgeführt, es gab 37 Festnahmen.

Auch ein massiver Anstieg an Drohschreiben an Behörden wurde registriert. „Durch diesen sogenannten 'Papierterrorismus' versuchten Sympathisantinnen und Sympathisanten ihre Abkehr vom 'System' zu bekunden und dem öffentlichen Verwaltungsapparat zu schaden", wird im Bericht ausgeführt. Verstärkte Anzeichen, dass sich mehrere Anhängerinnen und Anhänger der staatsfeindlichen Verbindungen organisieren und strukturierte Verbindungen gründen – vergleichbar mit dem früheren „Staatenbund Österreich" – wurden jedoch nicht festgestellt.

Eine Erwähnung im Bericht finden auch die Klimaproteste. Minister Karner führte dazu aus: „Selbstverständlich stehen auch radikale Klimaaktivisten unter Beobachtung des Staatsschutzes." So sei es etwa ermöglicht worden, zu verhindern, dass das Neujahrskonzert gestört worden sei. Gruppierungen im linksextremen Bereich würden versuchen, die Bewegung für sich zu nutzen. So hätten an der Gaskonferenz im Frühjahr in Wien gewaltbereite Aktivisten teilgenommen.