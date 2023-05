Motorradfahrer bei Unfall mit zwei Autos in Innsbruck schwer verletzt

Innsbruck – Ein junger Motorradfahrer ist am Freitag bei einem Verkehrsunfall in Innsbruck schwer verletzt worden. Der 19-Jährige fuhr laut Polizei gegen 13.45 Uhr am Langen Weg in Richtung Süden. Bei einem Spurwechsel kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 71-Jährigen, der ebenfalls gerade die Spur wechselte.