Motorradfahrer versteckte sich in Maurach hinter Kletterwand vor Polizei

Maurach – Urkundenfälschung und mehrere weitere Delikte legt die Polizei einem 47-Jährigen zur Last. Eine Streife der Polizeiinspektion Jenbach hatte den Mann am Freitagvormittag dabei erwischt, wie er mit einem Motorrad über den Fuß- und Radweg in Maurach fuhr. Die Beamten versuchten den Mann anzuhalten, doch dieser ergriff die Flucht und verstieß dabei gegen mehrere Vorschriften. Wenig später fanden die Beamten den 47-Jährigen, der sich an der Seeuferstraße hinter einer Kletterwand versteckte.