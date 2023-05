Stigger setzte sich beim Auftakt in Tschechien die Krone auf

Die Tirolerin Laura Stigger feierte beim Mountainbike-Weltcup in Nove Mesto einen Auftakt nach Maß. Ihre Landsfrau Mona Mitterwallner musste sich unterdessen mit Rang 28 begnügen.

Nove Mesto – Mountainbikerin Laura Stigger hat beim Saisonauftakt in Nove Mesto im Short-Track-Rennen ihren ersten Weltcupsieg gefeiert. Die 22-jährige Tirolerin triumphierte am Freitag im Sprint vor Weltcup-Titelverteidigerin Alessandra Keller und ihrer Specialized-Teamkollegin Sina Frei (beide SUI). Das olympische Cross-Country-Rennen steht am Sonntag auf dem Programm.