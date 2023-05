Von „untergriffig“ bis „FPÖ-Niveau“: Ein Sujet der SPÖ auf Twitter regt auf

Anlass war der Misstrauensantrag gegen die Regierung, den die SPÖ am Freitag im Nationalrat eingebracht hat. Das Posting mit Kritik am Vizekanzler missfällt auch Roten.

Wien –Wieder sorgt die SPÖ für Aufregung. Nicht mit etwas rund um die Mitgliederbefragung. Es geht um eines von drei Sujets, die am Donnerstag via Parteiaccount auf Twitter gepostet worden sind. Anlass war der Misstrauensantrag gegen die Regierung, den die SPÖ am Freitag im Nationalrat eingebracht hat.