Mörder von Siebenjähriger in England 31 Jahre nach Tat verurteilt

Sunderland – Mehr als 30 Jahre nach dem Mord an einem siebenjährigen Mädchen ist ein Mann in England für die Tat schuldig gesprochen worden. Wie die britische Nachrichtenagentur PA am Freitag meldete, konnte der inzwischen 55 Jahre alte Mann durch eine Analyse von DNA-Spuren an den Kleidern seines Opfers überführt worden.