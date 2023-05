Breitenwang – Ein 59-Jähriger wurde am Freitag beim Holzschlagen mit seinen Söhnen in Breitenwang verletzt. Beim Fällen einer Buche brach ein Ast von dem Baum ab und traf den Mann am Kopf. Die Söhne setzten einen Notruf ab. Der Verletzte wurde von der Bergrettung Reutte geborgen und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. (TT.com)