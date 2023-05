Selenskyj in Rom: Mehr als 1.000 Polizisten im Einsatz

In Rom herrschen scharfe Sicherheitsvorkehrungen vor dem erwarteten Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei Papst Franziskus, Italiens Staatsoberhaupt Sergio Mattarella und Premierministerin Giorgia Meloni am Samstag. Es handelt sich um die erste Visite Selenskyjs in Italien seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022. Mehr als 1.000 Polizisten sind zum Schutz des ukrainischen Präsidenten in der Ewigen Stadt im Einsatz.





Der Zeitplan von Selenskyjs Terminen in Rom wurde aus Sicherheitsgründen noch nicht offiziell bekanntgegeben. Der Heilige Stuhl selbst sprach am Freitag weiterhin von einem "möglichen" Treffen. Unter Berufung auf Quellen im Vatikan wies die russische Nachrichtenagentur TASS darauf hin, dass das Treffen zwischen dem ukrainischen Präsidenten und dem Papst "nicht direkt mit der (Friedens-)Mission zusammenhängt", die Franziskus Ende April auf seinem Rückflug aus Ungarn angekündigt hatte.

Aus vatikanischen Kreisen verlautete, dass Selenskyj erst vor wenigen Tagen um einen Empfang bei Franziskus gebeten habe. Der Papst sei es gewohnt, Staatsoberhäupter zu treffen, die bei ihren Besuchen in der italienischen Hauptstadt darum bitten. Auf den Umstand, dass das Treffen sehr kurzfristig organisiert wurde, weise auch die Abwesenheit von Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin hin. Dieser war in den portugiesischen Wallfahrtsort Fatima gereist, um den Feierlichkeiten zum 106. Jahrestag der dortigen Marienerscheinungen beizuwohnen. Stattdessen wird Paul Richard Gallagher, Sekretär des Vatikans für Außenbeziehungen, der vor einem Jahr in der Ukraine unterwegs war, anwesend sein.