Finale des 67. Eurovision Song Contests in Liverpool

Am Samstagabend geht in Liverpool das Finale des 67. Eurovision Song Contest über die Bühne. Und Österreich hat nach drei Ausgaben ohne Finalbeteiligung wieder die Chance, sich Europas Sangeskrone zu holen. Teya & Salena sicherten sich mit ihrer Elektronummer "Who the hell is Edgar?" souverän ihr Finalticket. Dabei liegen die beiden österreichischen Künstlerinnen bei den Wettbüros mindestens auf einem Top-Ten-Platz im 26-köpfigen Teilnehmerfeld.