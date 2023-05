Wärmepumpen-Hersteller iDM mit Rekorden, Alarmruf an die Politik

Der Wärmepumpen-Markt boomt, trotzdem droht ein Ausverkauf in Europa. iDM will kräftig expandieren.

Innsbruck, Matrei i. O. – Die Klimawende mit dem geplanten Ausstieg aus fossilen Energieträgern heizt die Nachfrage nach CO2-freien Energieträgern an. In Deutschland sei heuer die Nachfrage nach Wärmepumpen um 100 Prozent höher, in Österreich um 75 Prozent, sagt der Chef der Pletzer-Gruppe, Manfred Pletzer, zur TT.





In Europa könnte der Markt von jährlich 2,5 auf 10 Mio. Stück im Jahr explodieren, allein in Deutschland (heuer gibt es auch noch Ölkessel-Hamsterkäufe vor dem Verbot) müssen bis 2040 insgesamt 19 Mio. fossile Heizanlagen umgerüstet werden.

Eine extrem hohe Nachfrage, und das auf sehr lange Zeit: Was für die Branche fast paradiesisch positiv klingt, sei es bei näherem Hinsehen gar nicht, betont Pletzer. Derzeit komme man kaum mit den Bestellungen nach, es würden aber wohl alle Heizhersteller ebenfalls auf Wärmepumpen umrüsten, zudem drängten massiv riesige Anbieter aus Asien und den USA nach Europa. Europas Marktführer Viessmann geht an den finanzstarken US-Konzern Carrier. Das führt zu großen Sorgen in der Branche. Riesen wie Samsung seien bis zum Faktor 100 größer als iDM.

Pletzer sieht die europäische Politik massiv gefordert, um einen Ausverkauf dieser zukunftsträchtigen Branche zu verhindern. Es brauche wie in den USA oder China einen Schutz für den Standort und damit Jobs, Wertschöpfung, Know-how und Steuern. „Das ist existenziell.“ Die kräftigen Förderungen für den Pumpen-Einbau sollte es nur geben, wenn auch die Produktion in Europa stattfindet.