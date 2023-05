Beliebtes Geschenk zum Muttertag: „Die Gartler-Saison startet voll durch“

Innsbruck – Mit dem Muttertag floriert alljährlich auch das Geschäft der heimischen Gärtner. „63 Tiroler Gärtner von Osttirol bis ins Tiroler Oberland produzieren eine Vielfalt an farbenprächtigen Blumen und leisten einen wertvollen Betrag für die Artenvielfalt und Biodiversität“, führt Wendelin Juen von der Tiroler Landwirtschaftskammer aus. Der Einsatz von Nützlingen habe sich in den letzten Jahren zur Schädlingsbekämpfung etabliert: „Larven von Schwebfliegen, Florfliegen und Co leisten beispielsweise beste Arbeit gegen Blattläuse“, entgegnet er jüngsten Äußerungen von Umwelt-NGOs. Seit Jahreswechsel werde in den regionalen Gärtnereien ein breites Sortiment an Blumen und Pflanzen kultiviert, betont die Landwirtschaftskammer: „Besonderer Wert wird auf bienenfreundliche Blumen mit einem hohen Nektar- und Pollenangebot für Wild- und Honigbienen gelegt, die damit ökologisch besonders wertvoll sind.“