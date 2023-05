25-Jähriger bedrohte mehrere Personen mit Waffen und verletzte Bruder

Ein Einheimischer bedrohte am Freitag in Jenbach mehrere Personen mit einem Messer und verletzte seinen Bruder. Auch eine Schusswaffe soll er bei sich gehabt haben. Die Cobra nahm den Mann fest.

Jenbach – Zu einem Cobraeinsatz kam es am späten Freitagabend in einem Wohnhaus in Jenbach. Die Einsatzkräfte wurden gegen 22.30 Uhr informiert, dass ein 25-Jähriger in einem Wohnhaus mehrere Personen bedrohe.