Innsbruck – Ein bisher unbekannter Täter griff einen 37-jährigen Algerier in der Nacht auf Samstag Innsbruck an. Nach einem Faustschlag ins Gesicht, stürzte der 37-Jährige zu Boden. Dort bekam er noch Tritte gegen den Kopf ab. Der Täter flüchtete. Das Opfer wurde verletzt in die Klinik gebracht. (TT.com)