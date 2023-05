Mann flüchtete bei Probefahrt in Debant mit über 10.000 Euro teurem Rennrad

Debant – Besonders dreist ging ein Dieb in einem Sportgeschäft in Debant vor. Der Mann ließ sich dort Freitagmittag ein Rennrad im Wert von mehr als 10.000 Euro zeigen. Eine Proberunde nutzte der „Biker" schließlich um davonzufahren. Ein Angestellter verfolgte den Dieb und sah, wie dieser das Rad in ein Auto einlud und wegfuhr.