Mutmaßlicher Schlepper in Wien festgenommen: Männer liefen vor Polizisten davon

Wien – Die Polizei hat in der Nacht auf Samstag in Wien-Brigittenau einen mutmaßlichen Schlepper festgenommen. Eine Funkwagenbesatzung wurde demnach auf ein Fahrzeug aufmerksam, das in einem Kreuzungsbereich anhielt und drei Personen mit einem Rucksack ausstiegen ließ. Als sich die Polizisten näherten liefen die drei Personen weg und der Fahrzeuglenker gab Gas, berichtete die Polizei in einer Aussendung.