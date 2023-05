Alpine zeigt kleinen elektrischen Show-Flitzer

Mit dem Concept Car A290_B verfolgt die Renault-Tochter die Strategie vollelektrischer Mobilität.

Wien – Dass Alpine sich von Verbrennungsmotoren verabschieden will, ist schon länger bekannt. Neu ist nun die Form, in die die künftige Elektromobilität gegossen werden soll. Die Renault-Tochtermarke enthüllte in dieser Woche das Showcar A290_B, eine kleine dreitürige Schräghecklimousine mit kurzem hinteren Überhang. Für den flotten Vortrieb sorgen nach Hersteller-Auskunft zwei Elektromotoren, die allerdings nur die Vorderräder mit Drehmoment versorgen.





Alpine rechnet mit rennstreckentauglichem Temperament des Fahrzeugs, dessen Serienableitung wir im kommenden Jahr erwarten dürfen. Mit dem A290_B will die Submarke den Start einer neuen Modellfamilie einläuten: Ein Crossover und ein Nachfolger des jetzt noch erhältlichen A110 sind in der Pipeline. Für Alpine stellt das Trio nach eigenen Worten eine „Dream Garage“ dar. „Die A290_B knüpft an das reiche Erbe der Marke an und führt Alpine in die Zukunft, indem sie den Motorsportgeist, der die Marke seit ihren Anfängen inspiriert hat, im Alltag erlebbar macht“, sagt Laurent Rossi, Chief Executive Officer (CEO) der Marke Alpine.

Das Showcar A290_B erinnert mit seinen Abmessungen an den Zoe und den Clio von Renault: Es ist 4,05 Meter lang, 1,85 Meter breit und 1,48 Meter hoch. Alpine spricht gar vom „Maßkonzept in der Kompaktklasse“ – eher ist damit das Kleinwagensegment gemeint. Zu den zahlreichen Besonderheiten zählen die Felgen mit dem quadratischen Innendesign, die markant ausgestellten Radhäuser und das eckig gehaltene Lenkrad innen. Damit und auch mit anderen Details erinnert Alpine an die Markenpräsenz im Rennsport.