Wettbüros sehen Schweden kurz vor Finale als ESC-Sieger, Österreich unter Top Ten

Bei den Wettquoten liegt Loreen aus Schweden stabil auf Platz 1, gefolgt von Finnlands Käärijä. Österreichs Kandidatinnen Teya & Salena halten sich in den Top Ten.

Liverpool, Wien — Nur mehr wenige Stunden, dann geht in Liverpool das Finale der größten Musikshow der Welt über die Bühne. Die Vorrunden des 67. Eurovision Song Contests sind geschlagen, und auch das Juryfinale für die internationalen Fachexperten wurde als Generalprobe einmal in toto am Freitagabend aufgezeichnet. Die letzte Möglichkeit mithin, eine Prognose über Sieg und Niederlage zu machen – und hier hat das Führungsduo Schweden/Finnland seine Führung ausgebaut.