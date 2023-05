Schallenberg unterzeichnet Migrationsabkommen mit Indien

Stockholm, Wien – Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) unterzeichnet mit seinem indischen Amtskollegen Subrahmanyam Jaishankar am Samstag ein bilaterales Migrations- und Mobilitätsabkommen. Die Unterzeichnung erfolgt am Rande des Treffens der EU-Außenminister mit ihren Amtskollegen aus dem indo-pazifischen Raum in Stockholm, wie das Außenministerium mitteilte.