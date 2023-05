Mit Eminem-Hit: 15-jährige Emma aus Wien gewann „The Voice Kids"

Die 15-jährige Wienerin Emma rappte sich am Freitagabend in der Show „The Voice Kids" zum Sieg. Und das vor unglaublichen 4,26 Millionen Zusehern. Ihren Coaches Michi Beck und Smudo bescherte sie mit ihrer Darbietung von Eminems „Lose Yourself" den zweiten Titel in der Show in Folge.