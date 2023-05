Schaffen Teya & Salena die Sensation? Das Finale des Song Contest im Live-Blog

Erstmals seit 2018 steht Österreich wieder im Finale des Eurovision Song Contest. Teya & Salena sicherten sich mit „Who the hell is Edgar?“ souverän ihr Finalticket und werden von den Wettbüros mit mindestens einem Top-Ten-Platz gehandelt. Als Top-Favoriten gelten die Beiträge aus Schweden und Finnland. Das ESC-Finale im Live-Blog.

Liverpool – Heute Abend ist es soweit: In Liverpool geht das Finale des 67. Eurovision Song Contest über die Bühne. Und Österreich hat nach drei Ausgaben ohne Finalbeteiligung wieder die Chance, sich Europas Sangeskrone zu holen. Teya & Salena sicherten sich mit ihrer Elektronummer „Who the hell is Edgar?“ souverän ihr Finalticket. Dabei liegen die beiden österreichischen Künstlerinnen bei den Wettbüros mindestens auf einem Top-Ten-Platz im 26-köpfigen Teilnehmerfeld. Das heimische Duo eröffnet die Show mit Startplatz 1.