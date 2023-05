Schuppen in Zirl in Flammen: 34-Jähriger bei Löschversuch verletzt

Zirl – Beim Versuch, einen brennenden Schuppen zu löschen, wurde am Samstagnachmittag in Zirl ein Mann verletzt. Ein Fußgänger hatte den Brand gegen 16.30 Uhr bemerkt und beim 58-jährigen Hausbesitzer Alarm geschlagen. Zusammen mit dessen Schwiegersohn brachte der Fußgänger ein Moped vor dem Feuer in Sicherheit. Die beiden versuchten anschließend, den Brand mit Wassereimern zu löschen.