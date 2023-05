Ein Fest für Tirols Ringer in Innsbruck

Innsbruck – Sehen und gesehen werden, hieß es am Samstag in Innsbruck für alle Ringsportfans des Landes. Bei der Staatsmeisterschaft im griechisch-römischen Stil in der bestens gefüllten Leitgebhalle schauten auch LH Toni Mattle und Innsbrucks Vize-BM und Ex-Ringer Hannes Anzengruber vorbei.